Βασίλης Μηλιώνης: Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», τα «μπαμπαδάκια» και το θέατρο

Ο Βασίλης Μηλιώνης βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού και μίλησε για τη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», τη συνεργασία με τους συμπρωταγωνιστές του, αλλά και το θέατρο.

Ο ηθοποιός είναι ένα από τα τρία «μπαμπαδάκια» της επιτυχημένης σειράς του Alpha. Ο ρόλος του Ηρακλή έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό, ενώ η σχέση των τριών πρωταγωνιστών αποτελεί βασικό κομμάτι της ιστορίας.

Στη συζήτηση με τη Ναταλία Γερμανού, ο Βασίλης Μηλιώνης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τους συμπρωταγωνιστές του και στη χημεία που έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους.

Η καθημερινότητα των τριών πατεράδων στη σειρά έχει αρκετές ανατροπές. Άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε μέσα από πιο συγκινητικές στιγμές, οι ήρωες καλούνται να διαχειριστούν τις ευθύνες και τις δυσκολίες της πατρότητας.

Ο Ηρακλής είναι ένας χαρακτήρας με αδυναμίες και ευαισθησίες. Δεν παρουσιάζεται ως ο «τέλειος» πατέρας. Κάνει λάθη, προβληματίζεται και προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες του.

Ο Βασίλης Μηλιώνης μίλησε και για τη συνύπαρξη κωμωδίας και δράματος. Δύο στοιχεία που συναντώνται στη σειρά και δίνουν διαφορετικές αποχρώσεις στους χαρακτήρες.

Από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείψει το θέατρο. Ο ηθοποιός έχει σημαντική παρουσία στη σκηνή και μίλησε για την άλλη μεγάλη πλευρά της δουλειάς του.

Τηλεόραση και θέατρο έχουν διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά και τα δύο απαιτούν δουλειά, προετοιμασία και αφοσίωση. Για τον ίδιο, κάθε ρόλος είναι μια διαφορετική πρόκληση.

Η συνάντηση με τη Ναταλία Γερμανού είχε στο επίκεντρο τον Βασίλη Μηλιώνη ως ηθοποιό, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τους ρόλους.

Με το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» να συνεχίζει την πορεία του, ο Ηρακλής παραμένει ένα από τα τρία πρόσωπα που δίνουν στη σειρά το δικό της ξεχωριστό χρώμα.