Σέρρες: Διάρρηξη σε παιδικό σταθμό

Διάρρηξη καταγράφηκε στον 2ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σερρών, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τρόφιμα που προορίζονταν για την καθημερινή λειτουργία της δομής και την εξυπηρέτηση των παιδιών. Για την υπόθεση έχει υποβληθεί μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών διερευνά το περιστατικό.

Οι δράστες φέρεται να παραβίασαν παράθυρο της κουζίνας του παιδικού σταθμού, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου. Από τον χώρο πήραν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets και ένα ηχοσύστημα.

Τι αφαίρεσαν από τον 2ο Παιδικό Σταθμό Σερρών

Εκτός από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι άγνωστοι αφαίρεσαν ποσότητες τροφίμων που είχαν αγοραστεί για τις ανάγκες του παιδικού σταθμού. Τα τρόφιμα προορίζονταν για την καθημερινή λειτουργία της δημοτικής δομής και για τα παιδιά που φιλοξενεί.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία. Στον παιδικό σταθμό βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων και τον εντοπισμό των δραστών.