Σέρρες: 83χρονος καταπλακώθηκε από θεριζοαλωνιστική μηχανή

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 83χρονος αγρότης χθες το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή μεταξύ της Νέας Τυρολόης και του Προβατά στις Σέρρες.

Ο ηλικιωμένος εκτελούσε εργασίες στο χωράφι του, όπου καλλιεργούσε ρύζι, όταν έπεσε από τη θεριζοαλωνιστική μηχανή και τον χτύπησε η ερπύστρια.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Ο θάνατος του 83χρονου βύθισε στη θλίψη τους οικείους του και την τοπική κοινωνία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας διερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο ηλικιωμένος έπεσε από τη θεριζοαλωνιστική μηχανή και πώς τραυματίστηκε θανάσιμα από την ερπύστριά της.