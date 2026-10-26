Ψωμί με προζύμι ….χρέη και αχυράνθρωπους

Από 500 έως 700 ευρώ η αμοιβή των αχυράνθρωπων

Με τον μισθό τους να αγγίζει τα 700 ευρώ εργάζονταν οι “αχυράράνθρωποι” . Πρόκειται για τα πρόσωπα τα οποία φαίνονται ως διαχειριστές των εταιρειών στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πληρώνονταν από 500 έως 700 ευρώ κάθε μήνα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές σε εταιρικά έγγραφα.

Το σύστημα “από χρέη σε χρέη”

Λύση και για την συσσώρευση χρεών στις εταιρείες είχε βρεθεί από εκείνους που έλεγχαν την παράνομη οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας. Όταν μία εταιρεία συσσώρευε οφειλές στην εφορία τότε, η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα περνούσε στα χέρια νέας εταιρείας.

Ο 80χρονος…λογιστής

Ένας 80χρονος λογιστής βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών ο οποίος έχει συλληφθή και ερευνάται ο ρόλος του και η δραστηριότητά του στην υπόθεση.

Ο άνδρας αναλάμβανε την σύσταση των εταιρειών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του ήταν εκείνη που αναλάμβανε ορισμένο μέρος διαδικασιών και εκείνος υπέγραφε.

Τα “κεφάλια” των εταιρειών

Μυστήριο παραμένει η σύνδεση των εικονικών διαχεριστών με τα πραγματικά πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τον έλεγχο των εταιρειών. Οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 50 ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για 520 εταιρείες και 200 καταστήματα στην υπόθεση.