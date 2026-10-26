7th Hope 3on3 Μπάσκετ με Αμαξίδιο: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Στην πλατεία Συντάγματος, ο αθλητισμός έγινε αφορμή για μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια του αγώνα.

Σε μια περίοδο που το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο για αντιπαραθέσεις και εξωαγωνιστικά ζητήματα, το «7th Hope 3on3 Μπάσκετ με Αμαξίδιο» έδωσε μια άλλη «χροιά» στο άθλημα, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότητας, της καθολικής προσβασιμότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Για 7η συνεχή χρονιά, η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (ΟΣΕΚΑ) με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), μεταμόρφωσε την κεντρικότερη πλατεία της πόλης σε ένα ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης, που αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τον αθλητισμό σε αμαξίδιο και την κοινωνία. Η γιορτή του αθλητισμού έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να έρθει πιο κοντά σε ένα δυναμικό άθλημα, που απαιτεί τεχνική, ταχύτητα, συνεργασία και μεγάλη αγωνιστική αντίληψη.

Μια πάσα, μια διεκδίκηση της μπάλας, μια προσπάθεια για καλάθι. Στο μπάσκετ όλα κρίνονται σε δευτερόλεπτα. Πίσω όμως από κάθε φάση, βρίσκονται οι αθλητές, που περνούν μέρες προετοιμασίας, συνεργάζονται με τους συμπαίκτες τους, παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις και αγωνίζονται για τη νίκη. Μια νίκη αγωνιστική, που όμως αναδεικνύει τη σωματική και πνευματική δύναμη των αθλητών.

Οι αθλητές αναμετριούνται

Οι πρωταγωνιστές των αναμετρήσεων

Ομάδα 1: Δίας

• Γιάννης Χαλδαίος

• Θανάση Ρωμαίο

• Αναστάσης Κωνσταντινόπουλος

Ομάδα 2: Ποσειδώνας

• Powell Adryan Tyroll

• Χρήστος Μαρτσάκης

• Ράσα Έριοντ

• Σταύρος Δίτσης

Ομάδα 3 : Άρης

• Αρμάντο Μίνα

• Γιάννης Λεγάκης

• Νίκος Κουτρούλης

Ομάδα 4: Ήρα

• Βασίλης Τουμαράς

• Παναγιώτης Τσούμας

• Ευαγγελία Στεφάτου

Ομάδα 5: Αθηνά

• Νίκος Γκιζίλης

• Λάμπρος Καραντωνάκης

• Αντώνης Μπουχαλάκης

Το «7th Hope 3on3 Μπάσκετ με Αμαξίδιο» είναι μια εκδήλωση-ορόσημο, που δίνει το σύνθημα για το τζάμπολ της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Όσοι παρευρέθηκαν έζησαν τη μοναδική εμπειρία ενός πεντάωρου πάρτι, που συνδύασε το μπάσκετ με αμαξίδιο από κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του χώρου με τη μουσική.

Το περασμένο Σάββατο, οι πολίτες ένωσαν τις φωνές και τη δύναμή τους, προωθώντας τη σημασία της ισότητας και της συμπερίληψης σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής κοινωνίας.