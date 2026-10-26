Νεκρός οδηγός δικύκλου μετά από σύγκρουση με τουριστικό βαν

Τη ζωή του έχασε ένας 48χρονος οδηγός δικύκλου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στην περιοχή των Δικαστηρίων στη Μυτιλήνη.

Το δίκυκλο συγκρούστηκε μετωπικά με τουριστικό βαν στην οδό Μικράς Ασίας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί από την Επάνω Σκάλα προς τα Δικαστήρια.

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Οι πρώτες πληροφορίες για τα αίτια

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή είσοδο του δικύκλου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν από τη μετωπική σύγκρουση με το τουριστικό βαν.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση και τι προηγήθηκε της θανατηφόρας πρόσκρουσης.