Pizza Fan: Ξεκινούν οι απολογίες κατηγορουμένων για κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ξεκίνησε στα δικαστήρια η διαδικασία των απολογιών για τους 23 κατηγορουμένους που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής της αλυσίδας Pizza Fan, με την υπόθεση να περνά πλέον σε κρίσιμο στάδιο.

Η ροή των απολογιών και το κατηγορητήριο διαμορφώνονται ως εξής:

Σήμερα οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν εκτελεστικά ή περιφερειακά καθήκοντα στη δράση της οργάνωσης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε και θα απολογηθεί η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων.

Οι βασικοί υπαίτιοι:

Ανάμεσα σε αυτούς που θα βρεθούν αύριο στο δικαστήριο είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος θεωρείται ο εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας, καθώς και οι άμεσοι συνεργάτες του που είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν σοβαρά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, τα οποία περιλαμβάνουν:

-Σύσταση, συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

-Φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ (μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος).

-Άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) με διακεκριμένο τρόπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένες μεθόδους για να κρύβουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους, με την παράνομη αυτή δραστηριότητα να εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας.