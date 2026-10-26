Με το «Μέτρα» η Πάολα έδωσε φωνή στις αναμνήσεις της με τον Μαζωνάκη

Κάποιες φορές, ένα τραγούδι λέει όσα δεν μπορούν να χωρέσουν σε λέξεις… Η Πάολα, στη χθεσινή πρεμιέρα της στο Hotel Music Hall, συγκίνησε αφιερώνοντας στον Γιώργο Μαζωνάκη το τραγούδι «Μέτρα».

Στο video wall πίσω της, κοινές τους φωτογραφίες ζωντάνεψαν στιγμές από τη διαδρομή τους, μετατρέποντας τη μουσική βραδιά σε έναν προσωπικό φόρο τιμής. Μια αφιέρωση γεμάτη συναίσθημα, που θύμισε πως οι άνθρωποι που αγαπάμε μπορεί να λείπουν, αλλά παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις αναμνήσεις μας.

Πηγή:TikTok panos