LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Με το «Μέτρα» η Πάολα έδωσε φωνή στις αναμνήσεις της με τον Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 12:46
Με το «Μέτρα» η Πάολα έδωσε φωνή στις αναμνήσεις της με τον Μαζωνάκη
NDP

Κάποιες φορές, ένα τραγούδι λέει όσα δεν μπορούν να χωρέσουν σε λέξεις… Η Πάολα, στη χθεσινή πρεμιέρα της στο Hotel Music Hall, συγκίνησε αφιερώνοντας στον Γιώργο Μαζωνάκη το τραγούδι «Μέτρα».

Στο video wall πίσω της, κοινές τους φωτογραφίες ζωντάνεψαν στιγμές από τη διαδρομή τους, μετατρέποντας τη μουσική βραδιά σε έναν προσωπικό φόρο τιμής. Μια αφιέρωση γεμάτη συναίσθημα, που θύμισε πως οι άνθρωποι που αγαπάμε μπορεί να λείπουν, αλλά παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις αναμνήσεις μας.

Πηγή:TikTok panos

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης