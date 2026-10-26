Έκτακτο: Ολική δέσμευση λογαριασμών σε Pizza Fan και αλυσίδα φούρνων

Με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα δίνεται εντολή δέσμευσης σύσσωμων των περιουσιακών στοιχείων των συλληφθέντων για τις υποθέσεις pizza fan και της αλυσίδας φούρνων.Θα ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα που τυχόν συνδέονται με τους κατηγορούμενους.

Εξαιρείται από τη δέσμευση ο λογαριασμός μισθοδοσίας και των δύο εταιρειών, ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι