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Έκτακτο: Ολική δέσμευση λογαριασμών σε Pizza Fan και αλυσίδα φούρνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 12:28
Έκτακτο: Ολική δέσμευση λογαριασμών σε Pizza Fan και αλυσίδα φούρνων
AI

Με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα δίνεται εντολή δέσμευσης σύσσωμων των περιουσιακών στοιχείων των συλληφθέντων για τις  υποθέσεις pizza fan  και της αλυσίδας φούρνων.Θα ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα που τυχόν συνδέονται με τους κατηγορούμενους.

Εξαιρείται από τη δέσμευση ο λογαριασμός μισθοδοσίας και των δύο εταιρειών, ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι

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