Μαρούσι: Συνελήφθησαν δύο δράστες της άγριας επίθεσης σε 76χρονη

Δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, συνελήφθησαν στο Μαρούσι για απόπειρα ληστείας σε βάρος 76χρονης γυναίκας. Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ για την υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας νεαρός που έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα πλησίασαν την ηλικιωμένη και επιχείρησαν να της αρπάξουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της, χρησιμοποιώντας σωματική βία.

Πώς έφτασε η Αστυνομία στις συλλήψεις

Μετά την καταγγελία, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν και οι τρεις φερόμενοι ως δράστες.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο νεαρούς έπειτα από αναζητήσεις στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην απόπειρα ληστείας.