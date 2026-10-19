Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 17:30 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λασιθίου, νοτιοανατολικά της νήσου Χρυσής.

Το επίκεντρο του σεισμού κοντά στη Χρυσή

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 41 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Χρυσής, στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Η καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τον σεισμό μέσω της αυτόματης λύσης του. Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν το μέγεθος, την ώρα εκδήλωσης, το επίκεντρο και το υπολογισμένο εστιακό βάθος της δόνησης.