Μοσχάτο: Συνελήφθη 22χρονος για διάρρηξη διαμερίσματος

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το βράδυ της 16ης Οκτωβρίου 2026, στο Μοσχάτο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διάρρηξη διαμερίσματος.

Ο νεαρός κατηγορείται για κλοπή και απείθεια. Στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε ρολόγια που είχε μόλις αφαιρέσει από το διαμέρισμα, καθώς και ένα διαρρηκτικό εργαλείο.

Το σήμα για τη διάρρηξη και η επέμβαση της ΔΙ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε περιπολία στην περιοχή, όταν έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε διαμέρισμα στο Μοσχάτο.

Ανταποκρίθηκαν άμεσα και έφτασαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τον 22χρονο. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιχείρησε να διαφύγει.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν λίγο αργότερα να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, το οποίο διενήργησε την προανάκριση.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κλοπή και απείθεια.