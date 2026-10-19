«Μαέστρο»: Η πρωτοποριακή εφαρμογή για άτομα με κινητικές λειτουργίες
Η ιδέα και η υλοποίηση της εφαρμογής είναι του Ανδρέα Καραβιούλα. Ο άνδρας με καταγωγή από τη Ελευσίνα, δημιούργησε τον «Μαέστρο» μία εφαρμογή για υπολογιστές που δέχεται φωνητικές εντολές από άτομα με κινητικές δυσκολίες .
Ο Ανδρέας Καραβιούλας, πάσχει από Πάρκισον και οραματίστηκε τον “Μαέστρο” βλέποντας την χρήση του υπολογιστή από τον ίδιο κάθε μέρα να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
Η εφαρμογή προορίζεται για Windows. Μέσω αυτής ο χρήστης με κινητικές δυσκολίες, μπορεί να υπαγορεύει εντολές στον υπολογιστή.
Ο κάθε άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, αλλά και κάποιος που απλά θέλει να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, μπορεί να την κατεβάσει δωρεάν από την σελίδα maestrovoice.com
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