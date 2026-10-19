Αρτέμιδα: Τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ- Απείλησε αστυνομικούς με μαχαίρι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αρτέμιδα, όταν ένας 25χρονος οδηγός, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Βραυρώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι επιχείρησαν να προχωρήσουν στη σύλληψη του οδηγού, ωστόσο ο νεαρός έβγαλε μαχαίρι και τους απείλησε.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να τον συλλάβουν.

Τι έδειξε το αλκοτέστ

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος είχε συγκέντρωση αλκοόλ 0,89 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν το όριο είναι 0,25.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.