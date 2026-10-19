Χαλκιδική: Συνελήφθησαν 3 άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών

Τρεις άνδρες, δύο αλλοδαποί και ένας Έλληνας, συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου, σε περιοχή της Χαλκιδικής, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των τριών ανδρών

Οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 10,21 γραμμαρίων, καθώς και έξι συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 4,46 γραμμαρίων.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ακόμη τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 3.055 ευρώ.

Κατασχέθηκαν αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου και μίας δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο οχήματα χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα των συλληφθέντων.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.