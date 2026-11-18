Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζάκρου στη Σητεία
Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Σητείας, στο Λασίθι της Κρήτης.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 33 λεπτά μετά τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρό της να βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της ανατολικής Κρήτης.
Το επίκεντρο προσδιορίστηκε σε απόσταση 13 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου, στην περιοχή της Σητείας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χιλιόμετρα.
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