Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Σητείας, στο Λασίθι της Κρήτης.

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 33 λεπτά μετά τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρό της να βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της ανατολικής Κρήτης.

Το επίκεντρο προσδιορίστηκε σε απόσταση 13 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου, στην περιοχή της Σητείας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χιλιόμετρα.