Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας

Στην Ιστιαία, σημειώθηκε σήμερα στις 09:42, ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Με ανακοίνωσή του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός, σημειώθηκε 110 χιλιόμετρα Βόρεια- Βορειοδυτικά της Αθήνας, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, πέντε χιλιόμετρα Νότια- Νοτιοανατολικά, των Βασιλικών Ιστιαίας.