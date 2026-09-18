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Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/09/2026 10:23
Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας
PHOTO/AP - FRANK-AUGSTEIN

Στην Ιστιαία, σημειώθηκε σήμερα στις 09:42, ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Με ανακοίνωσή του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός, σημειώθηκε  110 χιλιόμετρα Βόρεια- Βορειοδυτικά της Αθήνας, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο, πέντε χιλιόμετρα Νότια- Νοτιοανατολικά, των Βασιλικών Ιστιαίας.

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