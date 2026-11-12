Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα η Βασιλική Μιλλούση

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπήκε η Βασιλική Μιλλούση, η οποία ολοκλήρωσε τον στολισμό του δέντρου στο σπίτι της μέσα σε τρεις ημέρες.

Η αθλήτρια μοιράστηκε χθες ένα βίντεο στο Instagram, παρουσιάζοντας τα στάδια της διαδικασίας, από το στήσιμο μέχρι την τοποθέτηση των στολιδιών και των φωτιστικών.

Η ανάρτηση δεν περιορίστηκε, ωστόσο, μόνο στον στολισμό του σπιτιού. Σε Instagram story που δημοσίευσε στη συνέχεια, η αθλήτρια μοιράστηκε και ένα στιγμιότυπο από την οικογενειακή της καθημερινότητα.

Το Instagram Story της Βασιλικής Μιλλούσι με το παιδί της και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-vasilikimillousi

Συγκεκριμένα, φωτογράφισε τη μία από τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει με τον Λευτέρη Πετρούνια, η οποία καθόταν στο πάτωμα, έχοντας πίσω της το φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – vasilikimillousi