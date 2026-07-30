Πάρος: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις μετά τις αναζωπυρώσεις

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάρο, μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε στο πύρινο μέτωπο. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειές τους.

Στο πεδίο βρίσκονται πλέον 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Εθελοντές συμμετέχουν επίσης στην επιχείρηση, ενώ ο Δήμος Πάρου διαθέτει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει την Τρίτη 28 Ιουλίου και από τότε παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εξακολουθούν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα ενίσχυσαν την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να διευκολύνουν την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών όπου χρειαστεί.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το 112 έστειλε διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους των περιοχών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και την Αλυκή, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.