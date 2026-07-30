Έρευνες για ηλικιωμένη που εξαφανίστηκε στην Χαλκιδική

Ώρες αγωνίας για την οικογένεια της 92χρονης Άννας Γιαννάκου που εξαφανίστηκε σήμερα το πρωί.

Οι οικείοι της στην Ορμύλια Χαλκιδικής ξυπνώντας λίγο μετά τις 7 είδαν την πόρτα ανοιχτή και διαπίστωσαν οτι η ηλικιωμένη γυναίκα δεν ήταν εκεί. Επειδή η γυναίκα πάσχει από άνοια και φοβούνται οτι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο, αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, την πυροσβεστική και την διασωστική ομάδα Ο.Φ.Κ.Α.Δ.

Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, πεζοπόρο τμήμα και drones, αλλά μέχρι στιγμής δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη ζωής της ηλικιωμένης.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν με θερμικές κάμερες και την νύχτα.

Όποιος είδε την ηλικιωμένη καλείται να επικοινωνήσει με τις αρχές.