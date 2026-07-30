Νέα θαλάσσια διάσωση στην Πρέβελη

Ακόμη οκτώ άτομα απεγκλώβισε το απόγευμα της Πέμπτης το Λιμενικό Σώμα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, στο Ρέθυμνο, όπου οι επιχειρήσεις συνεχίζονται λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, προσέγγισε την περιοχή και παρέλαβε με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους. Στη συνέχεια τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι αρχές διατηρούν ισχυρή παρουσία στην περιοχή, καθώς ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και ένα σκάφος της δύναμης Frontex παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμα να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.

Η επιχείρηση εξελίσσεται παράλληλα με τις προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων που συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο.