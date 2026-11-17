Στην προποφόλη αποδίδεται η ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ. Σήμερα το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες έδειξαν την προποφόλη στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ουσία αποτελεί ισχυρό αναισθητικό ταχείας δράσης το οποίο χορηγείται ενδοφλέβια. Τα δείγματα που είχαν παρθεί από την σορό του τραγουδιστή εστάλησαν και στο Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις αρχές Οκτωβρίου όπου οι ειδικοί ανέλυσαν και εντόπισαν τις ουσίες, που χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζωνάκη, στο ιατρείο της Καρνεάδου κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΑΠΘ, η προποφόλη μαζί με άλλες οκτώ ουσίες, συνήργησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.