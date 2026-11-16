Ζεφύρι: Από εισπνοή αιθάλης οι δύο θάνατοι των πυροσβεστών – Τι έδειξε η πρώτη εξέταση

Από εισπνοή αιθάλης φέρεται να προήλθαν οι δύο θάνατοι των πυροσβεστών στο Ζεφύρι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στις σορούς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις, ενώ η οριστική εικόνα αναμένεται να συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Ζεφύρι, προκαλώντας σοκ και θλίψη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την παγίδα θανάτου για τους δυο πυροσβέστες. Οι τοποθεσίες των σορών και ο εξοπλισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.