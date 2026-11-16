LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Ζεφύρι: Από εισπνοή αιθάλης οι δύο θάνατοι των πυροσβεστών – Τι έδειξε η πρώτη εξέταση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/11/2026 15:07
Ζεφύρι: Από εισπνοή αιθάλης οι δύο θάνατοι των πυροσβεστών – Τι έδειξε η πρώτη εξέταση
Φωτιά σε κτίριο στο Ζεφύρι INTIME

Από εισπνοή αιθάλης φέρεται να προήλθαν οι δύο θάνατοι των πυροσβεστών στο Ζεφύρι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στις σορούς δεν εντοπίστηκαν κακώσεις, ενώ η οριστική εικόνα αναμένεται να συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό που σημειώθηκε στο Ζεφύρι, προκαλώντας σοκ και θλίψη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την παγίδα θανάτου για τους δυο πυροσβέστες.  Οι τοποθεσίες των σορών και ο εξοπλισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης