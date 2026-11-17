Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο νεαροί, ηλικίας 15 και 18 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν έναν πεζό στην οδό Ερμού, στον Βόλο, προκειμένου να του αρπάξουν χρήματα. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να μην σταμάτησαν εκεί, καθώς το ίδιο βράδυ προχώρησαν και σε κλοπή από περίπτερο.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι νεαροί πλησίασαν τυχαία τον άνδρα και απαίτησαν να τους δώσει χρήματα. Όταν εκείνος αρνήθηκε, άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές.

Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δράστες να εγκαταλείπουν τελικά το σημείο χωρίς να καταφέρουν να πάρουν χρήματα. Ο πεζός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Λίγες ώρες αργότερα, οι δύο νεαροί φέρονται να παραβίασαν το ψυγείο και εξωτερικό ντουλάπι περιπτέρου, αφαιρώντας διάφορα προϊόντα. Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή τούς εντόπισαν και τους ακινητοποίησαν. Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Απόπειρα ληστείας.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Βόλου και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την Πέμπτη. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υπόθεση 21 κλοπών και διαρρήξεων σε καταστήματα του Βόλου και της Νέας Ιωνίας.