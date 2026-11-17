Συναγερμός έχει σημάνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει φτάσει ύποπτος φάκελος.

Ο φάκελος, ο οποίος φέρεται να περιέχει άγνωστη σκόνη, έχει αποσταλεί από το εξωτερικό ενώ ο μοναδικός παραλήπτης είναι το Υπουργείο στην οδό Κανελλοπούλου 4. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, κλιμάκιο απολύμανσης της πρώτης ΕΜΑΚ και η Πυροσβεστική ενώ εκκενώθηκε το ισόγειο του Μεγάρου.

Οι πυροσβέστες έχουν στήσει ειδικό σταθμό απολύμανσης στο ισόγειο του κτηρίου. Ακολολυθώντας όλα τα αυστηρά πρωτόκολλα και φορώντας ειδικές στολές, έχουν ξκεκινήσει την διαδικασία απομάκρυνσης του φακέλου. Στη συνέχεια ο φάκελος θα παραδοθεί σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.