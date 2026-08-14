Σε ύφεση η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής– Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, χωρίς αυτή την ώρα να υπάρχει ενεργό πύρινο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των διάσπαρτων εστιών.

Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι κατοικίες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ αρκετά αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες επιχειρήσεις. Συνολικά έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν στην περιοχή, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φωτιά δεν ξέφυγε κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Φούρκα, παρά τις ισχυρές ριπές των ανέμων.

Όπως σημείωσε, η εικόνα είναι πλέον καλύτερη, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος για να αντιμετωπιστούν οι πολλές μικρές εστίες, τα λεγόμενα «καντηλάκια».

«Το κακό το ξεπεράσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζημιές σε σπίτια και υποδομές

Ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος. Η πλήρης εικόνα αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την είσοδο των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για περίπου 4.000 στρέμματα καμένης έκτασης.

Η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά. Παράλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα ελέγξουν το δίκτυο για πεσμένα καλώδια και άλλες ζημιές.

481 άτομα απεγκλωβίστηκαν από τη Σίβηρη

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη θάλασσα για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από την παραλία Σίβηρη.

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του ΕΣΚΕΔΙΚ και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, συνολικά 481 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν:

2 περιπολικά σκάφη του Λιμενικού

2 σκάφη της Πυροσβεστικής

3 αλιευτικά

ιδιωτικά σκάφη

1 επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο

Από την παραλία Σίβηρη περισυλλέγησαν 285 άτομα και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνη.

Ακόμη 196 άτομα επιβιβάστηκαν με μικρότερα σκάφη στο «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, ενώ στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τρία περιπολικά του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

Ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο

Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και 57 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας. Δύο μηχανήματα της ΔΙΚΑΦΚΑ χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε αυξημένη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει στην περιοχή έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσικλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διακομίστηκαν δύο πυροσβέστες. Ο ένας παρουσίασε αδιαθεσία, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στο κάτω άκρο.

Τα μηνύματα του 112

Οι αρχές έστειλαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα.

Οι οδηγίες καλούσαν τον κόσμο να κινηθεί προς ασφαλέστερες περιοχές, καθώς η φωτιά παρουσίαζε επικίνδυνη δυναμική.

Τώρα το βάρος πέφτει στην πλήρη κατάσβεση των εστιών. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ακολουθήσουν οι αναλυτικές καταγραφές των ζημιών και ο σχεδιασμός για την αποκατάσταση των υποδομών.