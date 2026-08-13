Copernicus στην Κασσάνδρα

Η περιοχή για την οποία ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Η περιοχή για την οποία ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σε άμεση χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Υπηρεσίας Copernicus.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή υπηρεσία, έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά της Πέμπτης 13 Αυγούστου.

Η Copernicus θα παράγει χαρτογραφικά δεδομένα μέσω της ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. Τα στοιχεία θα βοηθήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα της έκτασης που έχει πληγεί.

Το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάθεση των πρώτων χαρτογραφικών προϊόντων αναμένεται άμεσα.

Οι χάρτες και τα δεδομένα της Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν δωρεάν στους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν ένα αναλυτικό εργαλείο για την καταγραφή των συνεπειών της πυρκαγιάς και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.