Όλυμπος: Το «ναι» της Βάσως στα 2.918 μέτρα

Μια πρόταση γάμου που σίγουρα θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή έκανε ο Κωνσταντίνος Ρουσάκης στην αγαπημένη του, Βάσω Φραγκάκη, επιλέγοντας ίσως το πιο εντυπωσιακό «σκηνικό»: την κορυφή του Ολύμπου.

Ο Κωνσταντίνος, συνοδός βουνού της ομάδας Northstars, περίμενε μέχρι να φτάσουν στον Μύτικα, στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας, στα 2.918 μέτρα. Εκεί, πάνω στα βράχια και με τις κορυφές του Ολύμπου να απλώνονται γύρω τους, γονάτισε και της έδειξε το δαχτυλίδι. Η απάντηση της Βάσως ήταν φυσικά το πολυπόθητο «ναι».

Η στιγμή καταγράφηκε σε φωτογραφίες, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί τους να μοιράζονται τη χαρά και τη συγκίνηση του ζευγαριού.

Η ανάβαση είχε οργανωθεί με τη βοήθεια του Παναγιώτη Αλβανούδη και της ομάδας Northstars και έτσι μια ήδη ξεχωριστή εξόρμηση στον Όλυμπο κατέληξε να γίνει για τον Κωνσταντίνο και τη Βάσω η αρχή ενός νέου, κοινού ταξιδιού.

Στη «Στέγη των Θεών», λοιπόν, γράφτηκε αυτή τη φορά μια πολύ ανθρώπινη ιστορία αγάπης. Και η απάντηση ήταν… «ναι»!