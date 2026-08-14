Δεκαπενταύγουστος με μποφόρ και καθυστερήσεις

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Από τη Ραφήνα και το Λαύριο δεν πραγματοποιούνται προς το παρόν δρομολόγια.

Στον Πειραιά, η ακτοπλοϊκή κίνηση συνεχίζεται σε γενικές γραμμές κανονικά. Κανονικά εκτελούνται και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ωστόσο έχουν καταγραφεί ήδη ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Το «Blue Star Paros», που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ακυρώθηκε επίσης το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Την ίδια ώρα, ορισμένα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους, με πιθανές όμως αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά.

Οι δυσμενείς συνθήκες δεν επιτρέπουν σε όλες τις περιπτώσεις την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων στα λιμάνια.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική. Οι αποφάσεις για ακυρώσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές στις προσεγγίσεις λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Αυξημένη κίνηση και χθες

Η έξοδος είχε ξεκινήσει από εχθές, με τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν υψηλή επιβατική κίνηση.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις, με 23.665 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τα νησιά του Αιγαίου. Προς τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν ακόμη 55 δρομολόγια, μεταφέροντας 8.589 επιβάτες.

Στη Ραφήνα αναχώρησαν 15 πλοία με 7.267 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 8 αναχωρήσεις, με 2.754 επιβάτες.

Η συνέχεια της σημερινής εξόδου θα εξαρτηθεί από την ένταση των ανέμων. Εφόσον οι δυσμενείς συνθήκες επιμείνουν, δεν αποκλείονται νέες τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.