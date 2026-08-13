Πλατφόρμα για προσωρινή στέγαση πυρόπληκτων στην Κασσάνδρα

Σε λειτουργία τίθεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών που επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έρχεται να ενισχύσει τα μέτρα στέγασης και υποστήριξης που παρέχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια και οι δήμοι της περιοχής.

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες που χρειάζονται προσωρινή στέγαση μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με στόχο να εξασφαλιστεί άμεσα προσωρινή φιλοξενία για όσους έχασαν την πρόσβαση στην κατοικία τους εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Η πλατφόρμα λειτουργεί συμπληρωματικά στις ήδη διαθέσιμες δομές και παροχές στέγασης που έχουν ενεργοποιήσει οι αρμόδιοι φορείς στην περιοχή.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e23298e4-7178-4666-891b-20066ab5416a