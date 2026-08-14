Κρήτη- 134 διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες

Συνολικά 134 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, 48 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, περίπου 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο με τουρκική σημαία προσέγγισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Οι 48 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Λίγο αργότερα, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για δεύτερο περιστατικό. Αυτή τη φορά, 86 αλλοδαποί βρίσκονταν σε λέμβο, 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έφτασε στο σημείο και ολοκλήρωσε την επιχείρηση διάσωσης.

Οι 86 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.