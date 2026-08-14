Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς- Στο «5» Αττική, Στερεά και Πελοπόννησος

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού, προβλέπεται σήμερα για την Αττική, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου.

Στην κατηγορία 5 βρίσκονται:

Αττική

Στερεά Ελλάδα: Βοιωτία, Εύβοια

Πελοπόννησος: Αργολίδα, Κορινθία

Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται για:

Αττική: Κύθηρα

Πελοπόννησος: Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία

Δυτική Ελλάδα: Αχαΐα, Ηλεία

Ιόνια Νησιά: Ζάκυνθος

Στερεά Ελλάδα: Φωκίδα, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρος

Θεσσαλία: Σποράδες

Βόρειο Αιγαίο

Κεντρική Μακεδονία: Χαλκιδική και Άγιον Όρος

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος και Σαμοθράκη

Νότιο Αιγαίο: Κυκλάδες

Κρήτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Ζητά αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μεταξύ άλλων:

Κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Χρήση υπαίθριων ψησταριών.

Κάπνισμα μελισσών.

Ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει φωτιά, πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.

Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική

Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές όπου προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 5.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, αλλά και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Στις περιοχές κατηγορίας 4 το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε μερική επιφυλακή.

Παράλληλα, μπορεί να εφαρμοστεί προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.