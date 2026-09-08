Σε δίκη για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί για τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση, λόγω της παράλειψης τους να προστατεύσουν το θύμα, λίγο πριν αυτή δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τη 1η Απριλίου 2024.

Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας ,την επόπτρια ,τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο βούλευμα που τους παραπέμπει σε δίκη ,αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους :

«ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους,από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Για το σκοπό του αστυνομικού τμηματος αναφέρεται ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρα από το φυλάκιο ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός φέροντας μαχαίρι και προσέγγισε την καταγγέλλουσα η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1.5 μέτρου από το φυλάκιο και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι

Για την επόπτρια τονίζεται ότι ενώ η Κυριακή Γρίβα προέβη στην καταγγελία ότι ο πρώην σύντροφός της είναι έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία δηλαδή περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα ,δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας.Επιπλέον έπρεπε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε η άτυχη Κυριακή.

Για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται επιπλέον ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια .Μάλιστα στο βούλευμα επισημαίνεται ότι υπήρχε περιπολικό στο Τμήμα που το επιμαχο χρονικό διάστημα ήταν διαθέσιμο.

Για τον τηλεφωνητή επισημαίνεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα και να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας « για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της .