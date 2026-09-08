Κυψέλη: Στον ανακριτή οι γονείς

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει σήμερα, το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη για τη δολοφονία του λίγων μηνών παιδιού τους, το οποίο βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Μαζί τους αναμένεται να απολογηθεί και ένας 26χρονος Αφγανός, για ασέλγεια σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού της οικογένειας.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα «καίνε» τους γονείς

Οι ισχυρισμοί των γονιών για θάνατο από παθολογικά αίτια “καταρρέουν” από την ιατροδικαστική έκθεση. Το βρέφος φέρει πολλαπλά χτυπήματα στην πλάτη και τη μέση από κοφτερό όργανο, που προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. Αν και οι κατηγορούμενοι αμφισβητούν τα στοιχεία, οι εκδοχές που δίνουν στις καταθέσεις τους φέρονται να διαφέρουν σε κομβικά σημεία.

Βαριές κατηγορίες και για τον 26χρονο

Διαφορετικό κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 26χρονος που διατηρούσε επαφές με το ζευγάρι. Κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών, πράξη που επιφέρει πολυετή κάθειρξη.

Και οι τρεις εμπλεκόμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σήμερα, καλούνται να δώσουν απαντήσεις για τις νέες διώξεις, ενώ βαρύνονται με επιπλέον κατηγορίες για πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.