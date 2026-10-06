Σαντορίνη: 53χρονη εγκλωβίστηκε σε κάγκελο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Σαντορίνη, όταν μία γυναίκα εγκλωβίστηκε σε μεταλλικό κάγκελο.

Συγκεκριμένα η 53χρονη γυναίκα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μεταλλικό κάγκελο στην περιοχή της Θήρας.

Στο σημείο έσπευσε το Πυροσβεστικό σώμα, μετά από ενημέρωση για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν την 53χρονη γυναίκα με την βοήθεια ειδικού διασωστικού εξοπλισμού. Η 53χρονη τραυματίσμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.