Σαντορίνη: 53χρονη εγκλωβίστηκε σε κάγκελο
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Σαντορίνη, όταν μία γυναίκα εγκλωβίστηκε σε μεταλλικό κάγκελο.
Συγκεκριμένα η 53χρονη γυναίκα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μεταλλικό κάγκελο στην περιοχή της Θήρας.
Στο σημείο έσπευσε το Πυροσβεστικό σώμα, μετά από ενημέρωση για το περιστατικό περίπου στις 10:30.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν την 53χρονη γυναίκα με την βοήθεια ειδικού διασωστικού εξοπλισμού. Η 53χρονη τραυματίσμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις