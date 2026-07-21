Σαμοθράκη: 50χρονος έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις Βάθρες Σαμοθράκης όταν ένας 50χρονος ισραηλινής καταγωγής, έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
Ο άνδρας τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης το οποίο μετέφερε τον άνδρα σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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