Σαλαμίνα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματία έναν 20χρονο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα, με έναν 20χρονο οδηγό να τραυματίζεται και να μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο νεαρός βγήκε από την πορεία του. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Οι διασώστες παρέλαβαν τον 20χρονο και τον μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σε σοβαρή κατάσταση ο 20χρονος

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού οδηγού χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο στη Σαλαμίνα.