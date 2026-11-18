Νέα προσάραξη σκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Μύλων – Λιβαδίου στη Σαλαμίνα, σε σημείο όπου υπάρχει ξέρα και εκκρεμεί από το 2008 αίτημα για την τοποθέτηση φωτεινής ναυτιλιακής σήμανσης.

Με αφορμή το περιστατικό, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ένωση, το συγκεκριμένο σημείο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο λόγω της ύπαρξης ξέρας. Παράλληλα, όπως προκύπτει από τις αναφορές του τοπικού συλλόγου, το αίτημα για την απαραίτητη φωτεινή σήμανση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 18 χρόνια.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt. Γιώργος Βάλλης, παρεμβαίνει δημόσια μετά τη νέα προσάραξη και θέτει ερωτήματα για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως επισημαίνει, δεν είναι δυνατόν επικίνδυνα θαλάσσια σημεία να παραμένουν χωρίς την απαραίτητη σήμανση. Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί ποιος έχει την ευθύνη για την επαρκή σηματοδότηση των θαλάσσιων περιοχών και πόσο ακόμη θα καθυστερήσουν μέτρα που θεωρούνται αναγκαία για την προστασία των ανθρώπων στη θάλασσα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

Η έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς

Θετικό στοιχείο από το τελευταίο περιστατικό είναι ότι ο χειριστής του σκάφους είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος ούτε αναιρεί την ανάγκη για άμεση παρέμβαση.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. υπογραμμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, καλεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας και όλους τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν άμεσα την κατάσταση και να προχωρήσουν στην τοποθέτηση της προβλεπόμενης ναυτιλιακής σήμανσης.

«Η πρόληψη σώζει ζωές», τονίζει ο Cpt. Γιώργος Βάλλης, ζητώντας να μην χρειαστεί να σημειωθεί νέο περιστατικό για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Πηγή Φωτογραφιών: Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.