Για έκτη συνεχόμενη ημέρα δίνει τη μάχη της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού η 36χρονη Χρυσούλα Ροδοπούλου, η οποία εκσφενδονίστηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό. Η γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη από τους γιατρούς.

Η 36χρονη είναι μητέρα ενός αγοριού μόλις πέντε ετών. Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, όταν είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της για να πάρει έναν καφέ. Τη στιγμή που βγήκε από το όχημά της, παρασύρθηκε με σφοδρότητα από διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Ο οδηγός είναι εξαφανισμένος» – Το ξέσπασμα του συζύγου

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Μοναστηριώτης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια.

«Από την Παρασκευή το πρωί που με ενημέρωσαν για το τροχαίο της συζύγου μου έχει αλλάξει η ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε την οργή του για τον οδηγό που προκάλεσε το ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει καθόλου μαζί τους.

«Δεν έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο να μας πει κάτι, ότι έκανε λάθος, να μας πει τι γίνεται. Είναι εξαφανισμένος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει την ποινική δίωξή του. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, προτεραιότητά του είναι η πορεία της υγείας της συζύγου του και η προστασία του μικρού παιδιού τους.

«Είναι πολυτραυματίας» – Συγκλονίζει η μητέρα της

Συγκλονισμένη εμφανίστηκε και η μητέρα της 36χρονης, Βαρβάρα, η οποία δεν μπορεί να κρύψει την αγωνία της.

«Προσεύχομαι καθημερινά στην Παναγία να βοηθήσει το παιδί μου», είπε, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων της κόρης της.

Όπως αποκάλυψε, η Χρυσούλα είναι πολυτραυματίας και οι γιατροί έχουν ενημερώσει την οικογένεια ότι θα χρειαστεί υπομονή, καθώς η νοσηλεία της στη ΜΕΘ αναμένεται να είναι μακρά. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργικών επεμβάσεων, ενώ η 36χρονη παραμένει σε καταστολή.

«Ήταν μια μάνα εργαζόμενη, είχε ένα παιδάκι πέντε χρονών. Ήταν ο στυλοβάτης μας», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή η μητέρα της.

Η οικογένεια βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της, περιμένοντας ένα θετικό νέο από τους γιατρούς.

Το ρεπορτάζ και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα».