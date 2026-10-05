Ρούμπιο: Απαγόρευση πορειών λόγω της επίσκεψής του

Απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και των μηχανοκίνητων πορειών αποφασίστηκε για την Τετάρτη 7/10 στην Αθήνα, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τα έκτακτα μέτρα ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών και θα παραμείνουν σε ισχύ έως το πρωί της Πέμπτης 8/10.

Η απαγόρευση ξεκινά στις 06:00 της Τετάρτης και ολοκληρώνεται στις 06:00 της Πέμπτης. Καλύπτει συγκεκριμένη περιοχή της πρωτεύουσας, όπου δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις σε υπαίθριους χώρους ούτε πορείες με οχήματα.

Οι δρόμοι της ζώνης απαγόρευσης

Η ζώνη που ορίστηκε από τις αρχές περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεομένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Καισαρείας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ευφρονίου και ξανά Ριζάρη.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών προχώρησε στην απόφαση με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην πόλη και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η αιτιολόγηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών

Η Τροχαία αναφέρει ότι η «ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».