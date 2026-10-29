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Βίντεο: Λεωφορείο του ΚΤΕΛ ακινητοποιηθήκε λόγω πτώσης δέντρων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2026 14:32
Βίντεο: Λεωφορείο του ΚΤΕΛ ακινητοποιηθήκε λόγω πτώσης δέντρων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - FACEBOOK WEATHER NEWS GREECE

Πεσμένα δέντρα βρήκε στο δρόμο του να το εμποδίζουν , λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο Πήλιο.

Το λεωφορείο επέστρεφε χτες από τον Βόλο, όταν στο σημείο, ανάμεσα στις περιοχές Κισσό και Μουρέσι, βρήκε εμπόδια. Λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή, στο δρόμο είχαν πέσει δέντρα και είχα κλείσει τον δρόμο. Το λεωφορείο δεν μπορούσε να συνεχίσει το δρομολόγιο και επέστρεψε πίσω.

Σε βίντεο καταγράφεται το λεωφορείο που έχει ακινητοποιηθεί στο σημείο, εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης. Μπροστά του βρίσκονται πεσμένα τα δέντρα διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Πηγή βίντεο: Facebook Weather News Greece

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