Βίντεο: Λεωφορείο του ΚΤΕΛ ακινητοποιηθήκε λόγω πτώσης δέντρων

Πεσμένα δέντρα βρήκε στο δρόμο του να το εμποδίζουν , λεωφορείο των ΚΤΕΛ στο Πήλιο.

Το λεωφορείο επέστρεφε χτες από τον Βόλο, όταν στο σημείο, ανάμεσα στις περιοχές Κισσό και Μουρέσι, βρήκε εμπόδια. Λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή, στο δρόμο είχαν πέσει δέντρα και είχα κλείσει τον δρόμο. Το λεωφορείο δεν μπορούσε να συνεχίσει το δρομολόγιο και επέστρεψε πίσω.

Σε βίντεο καταγράφεται το λεωφορείο που έχει ακινητοποιηθεί στο σημείο, εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης. Μπροστά του βρίσκονται πεσμένα τα δέντρα διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Πηγή βίντεο: Facebook Weather News Greece