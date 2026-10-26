Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία για βιασμό

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε η 33χρονη σύντροφός του για βιασμό.

Το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί για διακοπές και διέμενε στον ίδιο χώρο.

Η γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 36χρονος προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου.

Η καταγγελία της 33χρονης για το περιστατικό

Κατά όσα ανέφερε η 33χρονη στην αστυνομία, βρισκόταν στο μπάνιο όταν ο σύντροφός της την πλησίασε.

Μετά την αναφορά της γυναίκας, η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου.

Η σύλληψη από την Αστυνομία στη Ρόδο

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 36χρονο Νορβηγό. Σε βάρος του αποδίδεται η κατηγορία του βιασμού.

Ο συλληφθείς παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.