Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία για βιασμό
Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε η 33χρονη σύντροφός του για βιασμό.
Το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί για διακοπές και διέμενε στον ίδιο χώρο.
Η γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι ο 36χρονος προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου.
Η καταγγελία της 33χρονης για το περιστατικό
Κατά όσα ανέφερε η 33χρονη στην αστυνομία, βρισκόταν στο μπάνιο όταν ο σύντροφός της την πλησίασε.
Μετά την αναφορά της γυναίκας, η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου.
Η σύλληψη από την Αστυνομία στη Ρόδο
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 36χρονο Νορβηγό. Σε βάρος του αποδίδεται η κατηγορία του βιασμού.
Ο συλληφθείς παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής.
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