Λ. Ποσειδώνος: Συσσώρευση νερού- Δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Στο ύψος της Λεωφόρου Αμφιθέας στο ρεύμα προς Πειραιά
Έντονη κίνηση και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω συσσώρευσης νερού.
Ειδικότερα, η δυσχέρεια στην κυκλοφορία βρίσκεται στο ύψος της Λεωφόρου Αμφιθέας στο ρεύμα προς Πειραιά στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.
Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Δυσκολία στην μετακίνηση των οχημάτων σημειώνεται και στο ύψος της παραλίας του Άγιου Κοσμά στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
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