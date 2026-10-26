Λ. Ποσειδώνος: Συσσώρευση νερού- Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Στο ύψος της Λεωφόρου Αμφιθέας στο ρεύμα προς Πειραιά

Έντονη κίνηση και δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω συσσώρευσης νερού.

Ειδικότερα, η δυσχέρεια στην κυκλοφορία βρίσκεται στο ύψος της Λεωφόρου Αμφιθέας στο ρεύμα προς Πειραιά στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Δυσκολία στην μετακίνηση των οχημάτων σημειώνεται και στο ύψος της παραλίας του Άγιου Κοσμά στο ρεύμα προς Γλυφάδα.