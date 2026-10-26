Θεσσαλονίκη: Σεμινάριο γυναικείας διαιτησίας με τη Φραπάρ της UEFA

Το μέλλον του ποδοσφαίρου στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τις γυναίκες διαιτητές, με τις ίδιες να διεκδικούν δυναμικά τη θέση τους στον χώρο. Το τριήμερο που πέρασε, η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε γυναίκες αξιοματούχους όλων των κατηγοριών με σκοπό την προετοιμασία τους στα ζητήματα των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν σε θέματα διαιτησίας, αγωνιστικές δοκιμασίες και θέματα ισότητας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), η κατάρτισή τους έγινε μέσα από θεωρητικά μαθήματα και αγωνιστικά τεστ.

Στο σεμινάριο κεντρικό ρόλο είχε η υπεύθυνη για τη διαιτησία γυναικών στην UEFA, Στεφανί Φραπάρ. Ανέλυσε ζητήματα της περιοχής πέναλτι (penalty area incidents) και τη συνεργασία διαιτητή και VAR. Σε δεύτερο χρόνο, η Φραπάρ μίλησε για τη θέση του διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο (positioning).

Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο προέδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Στεφάν Λανουά, ο οποίος εστίασε σε τεχνικά ζητήματα και management της διαιτησίας.

Ομιλίες εκφώνησαν ακόμη το μέλος της ΚΕΔ, Αντωνία Κόκοτου, η οποία αναφέρθηκε στα φάουλ τακτικής, στις προκλήσεις που δέχονται οι διαιτητές και παρουσίασε τις αλλαγές στους κανονισμούς που ισχύουν από τη φετινή σεζόν και ο Δαμιανός Ευθυμιάδης, επίσης μέλος της ΚΕΔ, που ανέπτυξε θέματα σχετικά με το offside.

Στις αξιωματούχους μίλησε ακόμη ο εθνικός γυμναστής διαιτησίας, Βασίλης Λώλης, που έδωσε οδηγίες για τα αγωνιστικά τεστ (fitness test) και εστίασε στον έλεγχο φυσικής κατάστασης και την πρόληψη τραυματισμών.

Το σεμινάριο ολοκλήρωσαν η διατροφολόγος Μαρία Κοκοβίδου και ο ψυχολόγος Αχιλλέας Υφαντίδης, που μίλησε για το χτίσιμο νοοτροπίας νικητή στη ζωή και τον αθλητισμό.