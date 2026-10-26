Δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν επιβάτες του δεύτερου βαγονιού

Συγκλονιστικές μαρτυρίες ακούστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου κατέθεσαν συνολικά τέσσερα πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν και δύο επιβάτες που επέβαιναν στο δεύτερο βαγόνι της αμαξοστοιχίας Intercity και έζησαν από κοντά τον εφιάλτη της σύγκρουσης.

Πρώτη ανέβηκε στο βήμα η Μυρσίνη Πρασσά, η οποία εκσφενδονίστηκε έξω από το βαγόνι και τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι. Η ίδια περιέγραψε τα όσα ακολούθησαν, σημειώνοντας πως έχασε τις αισθήσεις της αμέσως μετά τη σύσκρουση. Έμεινε σε κώμα για έναν μήνα, χρειάστηκε να υποβληθεί σε έξι χειρουργικές επεμβάσεις και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να κάνει θεραπείες.

«Αποτελεί θαύμα το γεγονός ότι είμαι σε θέση να σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Ήταν σαν να ήμουν νεκρή», κατέθεσε χαρακτηριστικά, ενώ έκλεισε την τοποθέτησή της ξεσπώντας: «Δεν πρόκειται να ηρεμήσω αν δεν οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι».

Να σημειωθεί πως η κ. Πρασσά ταξίδευε με την φίλη της Ελπίδα Χούπα, η οποία δεν κατάφερε να επιβιώσει από την σφοδρή σύγκρουση.

Στην συνέχεια κατέθεσε η Ζωή Σιώζη, η οποία ταξίδευε μαζί με τον ανήλικο γιο της. «Τίποτα δεν μας προετοίμαζε για αυτή την καταστροφή. Όλα κυλούσανε ομαλά. Πολύ ξαφνικά ήταν ένα έντονο φρενάρισμα για πέντε δευτερόλεπτα. Εγώ πέφτω στο παιδί μου και μετά ακολουθεί μια βίαιη σύγκρουση. Βρεθήκαμε μέσα σε συντρίμμια, μέσα σε μέταλλα παραμορφωμένα. Εγώ βρισκόμουν σε κατάσταση σοκ. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Ήμουν πεσμένη κάτω. Δεν καταλάβαινα τι είχε συμβεί. Οι θέσεις είχαν παραμορφωθεί, το μόνο που αντιλήφθηκα είναι ότι οι συνεπιβάτες μου δεν ήταν δίπλα», κατέθεσε η μάρτυρας προσθέτοντας πως κατάφεραν να βγουν με την βοήθεια άλλων επιβατών από μια σχισμή και στη συνέχεια έφτασε στις ράγες περνώντας πάνω από τα συντρίμμια του κυλικείου που εκείνη την στιγμή δεν είχε ακόμα φωτιά, όπως κατέθεσε.

Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε πως αρχικά αντιλήφθηκε δύο εστίες φωτιάς, μια μπροστά από το δεύτερο βαγόνι και μία από πίσω. Τόνισε πως είκοσι λεπτά αργότερα είδε ότι το βαγόνι τους καιγόταν «ολοσχερώς».

Ανέφερε επίσης πως η ατμόσφαιρα ήταν «αποπνικτική» και πως έκαιγε ο λαιμός της, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την μυρωδιά. Απάντησε επίσης σε ερώτηση της προέδρου πως δεν έγινε κάποια έκρηξη πριν ή μετά την σύγκρουση.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της η μάρτυρας ανέφερε: «Είναι το βάρος σήμερα που είμαι εδώ και δεν είναι άλλοι 57. Χάθηκαν πολύ άδικα. Εμείς που επιζήσαμε δεν σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Είναι τραύματα που θα τα κουβαλάς μια ζωή. Είναι μια ζωή πριν τα Τέμπη και μετά τα Τέμπη. Νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω. Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να είχαν αυτό το τέλος. Υποτίθεται ότι κάποιος προστάτευε την ασφάλειά μας. Βρεθήκαμε σε αδιανόητες καταστάσεις. Σας παρακαλώ να αποδώσετε δικαιοσύνη για τους ανθρώπους που φύγανε.

Νιώθω ότι έχω και εγώ ένα μέρος της ευθύνης. Μήπως να γυρνούσες πίσω να βοηθήσεις; Είναι σημαντικό για μένα να ακουστεί ότι όντως εκεί συνέβη κάτι ακραίο. Νομίζω είναι στα χέρια σας η ασφάλεια των πολιτών στο μέλλον».

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Τσαβλής, σύζυγος της κ. Σιώζη, ο οποίος ανέφερε πως όταν έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης σχεδόν δύο ώρες μετά το συμβάν θυμόταν την φλόγα από τα συντρίμμια, ενώ αργότερα όταν πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας χαρακτήρισε την κατάσταση «τραγική».

Στη σημερινή συνεδρίαση ζήτησε επίσης να καταθέσει και ο Λάζαρος Παπαζήσης, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ακριβώς σε ποιο βαγόνι ήταν, αναφέροντας πως είδε δύο επιβάτες αξιωματικούς να τραβούν δύο τραυματίες από τα συντρίμμια.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη.