Κρήτη: Φωτιά σε λεωφορείο στο Ηράκλειο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο οδηγός σταμάτησε το όχημα, αποβίβασε με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα του λεωφορείου, περιορίζοντας τη φωτιά πριν επεκταθεί. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το συμβάν καταγράφηκε στην περιοχή του Πόρου, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ικάρου με την οδό Στέλιου Καζαντζίδη. Καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το πίσω μέρος του λεωφορείου, ενώ αυτό εκτελούσε τη διαδρομή του με επιβάτες.

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Άμεση εκκένωση του λεωφορείου

Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς. Ακινητοποίησε το λεωφορείο και φρόντισε για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, προτού επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τη φωτιά.

Με τον πυροσβεστήρα που υπήρχε στο όχημα, κατάφερε να σβήσει την εστία, χωρίς η φωτιά να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι επιβάτες συνέχισαν τη διαδρομή τους

Μετά την εκκένωση του λεωφορείου, άλλο όχημα έφτασε γρήγορα στο σημείο. Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε αυτό και συνέχισαν κανονικά προς τον προορισμό τους.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο λεωφορείο παραμένουν αδιευκρίνιστα.