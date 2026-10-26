Θεσσαλονίκη: Με εντυπωσιακούς σχηματισμούς, εμβατήρια οι φετινές επιδείξεις των ενόπλων δυνάμεων στην Αριστοτέλους

Με άψογο συγχρονισμό, εντυπωσιακούς σχηματισμούς και ασκήσεις ακριβείας με τα όπλα η διμοιρία επιδείξεων κέρδισε τις εντυπώσεις, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό θέαμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης.

Την παράσταση έκλεψε η επίδειξη των σπουδαστών της ΣΣΑΣ, οι οποίοι παρουσίασαν μια άρτια εκτελεσμένη επίδειξη με τα όπλα, εντυπωσιάζοντας με την ακρίβεια και τον απόλυτο συντονισμό των κινήσεών τους.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το φινάλε της επίδειξης, όταν οι σπουδαστές σχημάτισαν με τα όπλα τους την ελληνική σημαία, καθώς και τα αρχικά της ΣΣΑΣ. Οι παρευρισκόμενοι ανταπέδωσαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα, σφυρίγματα και επευφημίες, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για την παρουσίαση.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις.Οι τρεις αξιωματικοί τραγούδησαν δύο από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του καλλιτέχνη: «Ώρες μικρές» και «Ανήκω σε μένα», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.