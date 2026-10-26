Σπάρτη: «Πολιορκία» σε χρυσοχοείο με κλεμμένο ι.χ

Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής , η λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη Σπάρτη, έγινε σκηνικό μιας κινηματογραφικής διάρρηξης. Τρεις ενήλικοι επιχείρησαν να εισβάλουν σε χρυσοχοείο, χρησιμοποιώντας ως πολιορκητικό κριό ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. Δεν υπολόγισαν, όμως, την παρουσία δύο αστυνομικών εκτός υπηρεσίας.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μέσα σε περίπου 24 ώρες, με τη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο και τα χτυπήματα στα ρολά

Οι δράστες είχαν φροντίσει να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους με μαύρα ρούχα και κουκούλες full face. Πρώτα έκλεψαν ένα ι.χ από την ίσια περιοχή και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το χρυσοχοείο, απέναντι από την Πινακοθήκη Σπάρτης.

Το σχέδιο ήταν απλό και βίαιο. Ανέβασαν το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο και ο οδηγός άρχισε να χτυπά με την όπισθεν τη βιτρίνα και τα προστατευτικά ρολά. Παρά τον συναγερμό, συνέχισαν την προσπάθεια, χτυπώντας τα ρολά τέσσερις φορές.

Οι δύο συνεργοί κινήθηκαν προς το κατάστημα. Ο ένας κατάφερε να περάσει κάτω από τα ρολά και επιχείρησε να μεταφέρει κοσμήματα στον δεύτερο. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν τις κινήσεις τους.

Η ανατροπή ήρθε από δύο αστυνομικούς

Τον θόρυβο του συναγερμού άκουσαν δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή, καθώς συμμετείχαν σε αθλητική διοργάνωση. Έσπευσαν στο σημείο με το όχημά τους και φώτισαν την πρόσοψη του καταστήματος.

Η εμφάνισή τους αιφνιδίασε τους διαρρήκτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν υγρό πυροσβεστήρα εναντίον τους, επιχειρώντας να διαφύγουν. Ο οδηγός και ένας συνεργός του επιβιβάστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν, ενώ οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν πεζοί.

Ο τρίτος δράστης παρέμεινε για λίγο εγκλωβισμένος κάτω από τα ρολά. Όπως φαίνεται στο βίντεο της εισβολής, προσπαθούσε να απεγκλωβιστεί, μέχρι που κατάφερε να συρθεί έξω και να εξαφανιστεί στα γύρω στενά.

Τα σπασμένα γυαλιά οδήγησαν στα ίχνη τους

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αναζήτησαν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες.

Κατά τη διαδρομή του κλεμμένου αυτοκινήτου, είχαν πέσει κομμάτια από τα σπασμένα κρύσταλλα της βιτρίνας. Τα ευρήματα, σε συνδυασμό με το βιντεοληπτικό υλικό και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οδήγησαν τις έρευνες στην περιοχή γύρω από τις Αμύκλες, όπου εντοπίστηκε το όχημα.

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των εμπλεκομένων ακολούθησαν σε σύντομο χρόνο. Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης προχώρησε στις συλλήψεις και των τριών ενηλίκων.

Ελάχιστα κοσμήματα, μεγάλη ζημιά

Το αποτέλεσμα της διάρρηξης ήταν πενιχρό για τους δράστες, όχι όμως και για τον ιδιοκτήτη. Ελάχιστα κοσμήματα αφαιρέθηκαν, ενώ αρκετά ρολόγια καταστράφηκαν κάτω από τους τροχούς του αυτοκινήτου.

Οι ζημιές στη βιτρίνα, στα ρολά και στο εσωτερικό του καταστήματος ήταν σημαντικές.

Όπως εκτιμά ο επιχειρηματίας, το κόστος των καταστροφών ξεπερνά εκείνο των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν.

Πηγή βίντεο/notospress.gr