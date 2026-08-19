Κέρκυρα: “Χρωματιστή” Μαντόνα στο πάρτι για τα γενέθλιά της
Γεμάτο χρώματα και λάμψη το πάρτι της Μαντόνα στην Κέρκυρα
Από λάμψη, λουλούδια και χρώματα πλημμύρισε η βραδιά των γενεθλίων της Μαντόνα. Η “βασίλισσα της ποπ” επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της.
Μέσα από ανάρτησή της έδειξε στιγμές από το λαμπερό πάρτι και γράφει: “Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταϊστε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!”
Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα πολύχρωμο φόρεμα,. στο οποίο ωστόσο κυριαρχεί το γαλάζιο, με χρυσές λεπτομέρειες και σχέδια λουλουδιών. Τα μαλλία της στόλισε με μία στέκα με πολύχρωμα λουλούδια.
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