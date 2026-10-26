Ρόδος: Σε Red Code έως τις 29 Οκτωβρίου

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code) τίθεται η Ρόδος και ολόκληρο το συγκρότημα των Δωδεκανήσων από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Ρόδου, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της αυξημένης πιθανότητας για την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ προειδοποιεί για εκδηλώσεις κατά τόπους ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, με ενδεχόμενο να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Από την πλευρά του, το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες και τους τουρίστες του νησιού να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, εφιστάται η προσοχή των οδηγών και των πεζών σε δρόμους όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση υδάτων, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι απαγορεύσεις διέλευσης και οι υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.